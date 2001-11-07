Данилов Юрий Иванович
Место рожденияЗабайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Дата рождения18.03.1940
Дата смерти07.11.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1940
Отец: Данилов Иван Никитич
Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Место жительства
С 1960
Место жительства
До 1960
Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Рождение ребёнка
Около 1969
Дочь: Данилова Валентина Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.11.2001
Похороны
2001