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Данилов Юрий Иванович

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Место рождения

Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома

Дата рождения

18.03.1940

Дата смерти

07.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1940

Отец: Данилов Иван Никитич

Мать: Милюшкина Надежда Ивановна

Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Место жительства
С 1960
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
До 1960
Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Рождение ребёнка
Около 1969

Дочь: Данилова Валентина Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
07.11.2001
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
2001
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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