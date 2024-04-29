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Усов Григорий Афанасьев

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Усов Афонасий Тимофеев

Мать: Усова Евдокия Маркеллова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Год рождения вычислен исходя из возраста (20) указанного в ИВ Куйтунской слободы за 1839 год ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №541, стр. 185
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Александра Захарова

Рождение ребёнка
04.10.1853 ст.

Сын: Усов Фома Григорьев

Мать ребёнка: Усова Александра Захарова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Упоминание
11.10.1853 ст.
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Упоминается как крестьянин Куйтунского селения в связи с крещением сына Фомы Метрическая книга церквей Тулунской волости Нижнеудинского уезда (1853 г.) 1 января 1853 — 31 декабря 1853 ГА Иркутской обл... Показать все
Смерть
Неизвестно

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