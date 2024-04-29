Усов Григорий Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Усов Афонасий Тимофеев
Мать: Усова Евдокия Маркеллова
Год рождения вычислен исходя из возраста (20) указанного в ИВ Куйтунской слободы за 1839 год ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №541, стр. 185
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1853 ст.
Сын: Усов Фома Григорьев
Мать ребёнка: Усова Александра Захарова
Упоминание
11.10.1853 ст.
Упоминается как крестьянин Куйтунского селения в связи с крещением сына Фомы Метрическая книга церквей Тулунской волости Нижнеудинского уезда (1853 г.) 1 января 1853 — 31 декабря 1853 ГА Иркутской обл... Показать все
Смерть
Неизвестно