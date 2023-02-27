(Рогозина) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Рогозин Семён
Отец ребёнка: Рогозин Назар
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Рогозин Назар
Рождение ребёнка
1900
Сын: Рогозин Митрофан
Отец ребёнка: Рогозин Назар
Рождение ребёнка
1903
Сын: Рогозин Иван
Отец ребёнка: Рогозин Назар
Рождение ребёнка
1910
Сын: Рогозин Петр
Отец ребёнка: Рогозин Назар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогозин Фёдор
Отец ребёнка: Рогозин Назар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогозин Александр Назарович
Отец ребёнка: Рогозин Назар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Рогозин Назар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогозин Семён
Отец ребёнка: Рогозин Назар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Назар
Смерть
Неизвестно