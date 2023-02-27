(Рогозина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Рогозина) Надежда

(Рогозина) Надежда

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Рогозин Семён

Отец ребёнка: Рогозин Назар

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Рогозин Назар

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Рогозин Митрофан

Отец ребёнка: Рогозин Назар

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Рогозин Иван

Отец ребёнка: Рогозин Назар

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Рогозин Петр

Отец ребёнка: Рогозин Назар

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогозин Фёдор

Отец ребёнка: Рогозин Назар

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогозин Александр Назарович

Отец ребёнка: Рогозин Назар

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Рогозин Назар

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогозин Семён

Отец ребёнка: Рогозин Назар

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Назар

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close