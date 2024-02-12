Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно

Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирон

Рождение ребёнка
1709

Сын: Галактион Миронович

Отец ребёнка: Мирон

Рождение ребёнка
1729

Сын: Никон Миронович

Отец ребёнка: Мирон

Дубки, Никоновская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.