Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирон
Рождение ребёнка
1709
Сын: Галактион Миронович
Отец ребёнка: Мирон
Рождение ребёнка
1729
Сын: Никон Миронович
Отец ребёнка: Мирон
Дубки, Никоновская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно