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Олещенко Светлана Юрьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1977

Отец: Гусев Юрий

Мать: Гусева (Кудинова) Ольга Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олещенко Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
30.10.1996

Дочь: Соколова Лучана Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
26.01.2010

Дочь: Олещенко Варвара Юрьевна

Отец ребёнка: Олещенко Юрий Александрович

Рождение ребёнка
11.06.2013

Дочь: Олещенко Полина Юрьевна

Отец ребёнка: Олещенко Юрий Александрович

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