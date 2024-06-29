Олещенко Светлана Юрьевна
Место рождения
Дата рождения28.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1977
Отец: Гусев Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1996
Дочь: Соколова Лучана Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
26.01.2010
Дочь: Олещенко Варвара Юрьевна
Отец ребёнка: Олещенко Юрий Александрович
Рождение ребёнка
11.06.2013
Дочь: Олещенко Полина Юрьевна
Отец ребёнка: Олещенко Юрий Александрович