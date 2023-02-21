Васильева Матрена А.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902
Отец ребёнка: Васильев егор николаевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Васильев василий егорович
Отец ребёнка: Васильев егор николаевич
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Васильев Давид(Давыд) Егорович
Отец ребёнка: Васильев егор николаевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Герасимова Ираида Егоровна
Отец ребёнка: Васильев егор николаевич
Рождение ребёнка
03.08.1916
Сын: Васильев Емельян Егорович
Отец ребёнка: Васильев егор николаевич
Рождение ребёнка
17.02.1918
Отец ребёнка: Васильев егор николаевич
Рождение ребёнка
Около 1920
Отец ребёнка: Васильев егор николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно