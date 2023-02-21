Васильева Матрена А. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева Матрена А.

Васильева Матрена А.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Васильев Виктор Егорович

Отец ребёнка: Васильев егор николаевич

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907

Сын: Васильев василий егорович

Отец ребёнка: Васильев егор николаевич

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Васильев Давид(Давыд) Егорович

Отец ребёнка: Васильев егор николаевич

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Герасимова Ираида Егоровна

Отец ребёнка: Васильев егор николаевич

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1916

Сын: Васильев Емельян Егорович

Отец ребёнка: Васильев егор николаевич

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1918

Сын: Васильев Данил Егорович

Отец ребёнка: Васильев егор николаевич

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Васильев Демьян Егорович

Отец ребёнка: Васильев егор николаевич

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Яков Егорович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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