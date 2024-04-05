Krajewski Wincenty Около 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Krajewski Wincenty

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Krajewska (Grochowska) Helena Marcelina

Рождение ребёнка
21.05.1909

Дочь: (Krajewska) Julia

Мать ребёнка: Krajewska (Grochowska) Helena Marcelina

Łomża akt 276/1909
Рождение ребёнка
01.04.1912

Дочь: (Krajewska) Janina

Мать ребёнка: Krajewska (Grochowska) Helena Marcelina

Łomża akt 181/1912
Рождение ребёнка
15.01.1914

Сын: Krajewski Franciszek

Мать ребёнка: Krajewska (Grochowska) Helena Marcelina

Łomża akt 52/1914
Смерть
Неизвестно

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