Krajewski Wincenty
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1909
Дочь: (Krajewska) Julia
Мать ребёнка: Krajewska (Grochowska) Helena Marcelina
Łomża akt 276/1909
Рождение ребёнка
01.04.1912
Дочь: (Krajewska) Janina
Мать ребёнка: Krajewska (Grochowska) Helena Marcelina
Łomża akt 181/1912
Рождение ребёнка
15.01.1914
Сын: Krajewski Franciszek
Мать ребёнка: Krajewska (Grochowska) Helena Marcelina
Łomża akt 52/1914
Смерть
Неизвестно