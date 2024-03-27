Петрусева (Ванюкова) Мизултан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрусева (Ванюкова) Мизултан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ванюков ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрусев Минлибай (Михаил) Миллекаевич

Деревня Юльтимировка, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрусев Минлибай (Михаил) Миллекаевич

Смерть
Неизвестно
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