Петрусева (Ванюкова) Мизултан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ванюков ?
Рождение ребёнка
29.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петрусев Минлибай (Михаил) Миллекаевич
Деревня Юльтимировка, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно