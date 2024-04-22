Жидкова (Кащеева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкова (Кащеева) Анна Васильевна

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Место рождения

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.08.1919

Дата смерти

07.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1919

Отец: Кащеев Василий

Мать: не указана

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.04.1947

Дочь: Лазарева Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Жидков Евгений Васильевич

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Развод
Неизвестно

Муж: Жидков Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Жидков Евгений Васильевич

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Жидков Евгений Васильевич

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидков Евгений Васильевич

Смерть
07.08.1990
Родионовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
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