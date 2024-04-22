Жидкова (Кащеева) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1919
Дата смерти07.08.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1919
Отец: Кащеев Василий
Рождение ребёнка
10.04.1947
Дочь: Лазарева Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Жидков Евгений Васильевич
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жидков Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жидков Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Жидков Евгений Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.08.1990
Родионовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область