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Медянкина Зинаида Александровна
Медянкина Зинаида Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.07.1968
Пол
Женский
Отец
Русаков Александр Егорович
1929 г.р.
Мать
Русакова (Смышленкова) Валентина Алексеевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1968
Отец:
Русаков Александр Егорович
Мать:
Русакова Валентина Алексеевна
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