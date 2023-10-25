Медянкина Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медянкина Зинаида Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1968

Отец: Русаков Александр Егорович

Мать: Русакова Валентина Алексеевна

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