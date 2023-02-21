Каргапольцев Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаргапольцев Василий Александрович

Каргапольцев Василий Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1930

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клевакина Людмила Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close