Каргапольцев Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1930
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клевакина Людмила Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно