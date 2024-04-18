Ялычкин Степан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1770
Отец: Ялычкин Иван Петров
Мать: Ялычкина Марфа Иванова
Указан в возрасте 25 лет в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 392об.)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Ялычкина Ксения Григорьева
Упоминается в возрасте 4 лет в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 392об.) Упоминается в возрасте 24 лет в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173об, №49)
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Ялычкина Ксения Григорьева
Упоминается в возрасте 13 лет в РС 1811 деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 767, №49). Упоминается в возрасте 17 лет в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173об, №49) Упоминается в в... Показать все
Смерть
1805
Запись в РС 1811 года деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 767, №19)