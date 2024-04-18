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Ялычкин Степан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Ялычкин Иван Петров

Мать: Ялычкина Марфа Иванова

Указан в возрасте 25 лет в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 392об.)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ялычкина Ксения Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Ялычкин Трофим Степанов

Мать ребёнка: Ялычкина Ксения Григорьева

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 4 лет в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 392об.) Упоминается в возрасте 24 лет в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173об, №49)
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Ялычкин Автамон Степанов

Мать ребёнка: Ялычкина Ксения Григорьева

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 13 лет в РС 1811 деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 767, №49). Упоминается в возрасте 17 лет в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173об, №49) Упоминается в в... Показать все
Смерть
1805
Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Запись в РС 1811 года деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 767, №19)

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