Овчаров Лазарь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1915
Сын: Овчаров Сергей
Мать ребёнка: Овчарова Татьяна
Рождение ребёнка
25.11.1920
Дочь: Пискун Катерина
Мать ребёнка: Овчарова Татьяна
Рождение ребёнка
26.05.1923
Сын: Овчаров Николай
Мать ребёнка: Овчарова Татьяна
Рождение ребёнка
27.07.1925
Сын: Овчаров Виктор
Мать ребёнка: Овчарова Татьяна
Смерть
Неизвестно