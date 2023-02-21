Овчаров Лазарь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчаров Лазарь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1915

Сын: Овчаров Сергей

Мать ребёнка: Овчарова Татьяна

Рождение ребёнка
25.11.1920

Дочь: Пискун Катерина

Мать ребёнка: Овчарова Татьяна

Рождение ребёнка
26.05.1923

Сын: Овчаров Николай

Мать ребёнка: Овчарова Татьяна

Рождение ребёнка
27.07.1925

Сын: Овчаров Виктор

Мать ребёнка: Овчарова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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