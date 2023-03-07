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Филатов Григорий Никитович

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Место рождения

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.09.1900

Дата смерти

После 1943

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.09.1900
Дальнерусаново, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение
19.09.1900

Отец: Филатов Никита Лаврентьевич

Мать: Филатова Пелагея Никитична

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
С 1942 по 1945
Призыв на военную службу
1942
Москва, город федерального значения Москва
Призван Сталинским РВК
Работа или профессия
До 1942
Москва, город федерального значения Москва
Фабрика оптик
Место жительства
До 1942
Москва, город федерального значения Москва
До призыва в армию в 1942 г. проживал в Москве по адресу Ново-Басманный тупик, д. 10/12
Награда
06.09.1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
медаль за оборону Ленинграда
Смерть
После 1943
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