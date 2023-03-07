Филатов Григорий Никитович
Место рождения
Дата рождения19.09.1900
Дата смертиПосле 1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.09.1900
Дальнерусаново, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение
19.09.1900
Военная служба
С 1942 по 1945
Призыв на военную службу
1942
Призван Сталинским РВК
Работа или профессия
До 1942
Фабрика оптик
Место жительства
До 1942
До призыва в армию в 1942 г. проживал в Москве по адресу Ново-Басманный тупик, д. 10/12
Награда
06.09.1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
медаль за оборону Ленинграда
Смерть
После 1943