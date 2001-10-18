Кабанова (Зубова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Зубова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1929

Дата смерти

18.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1929

Отец: Зубов Иван Ульянович

Мать: Зубова Клавдия Егоровна (Ильинична) Георгиевна

Рождение ребёнка
14.04.1953

Дочь: Зубова Галина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.10.1958

Дочь: Кабанова Тамара Евгеньевна

Отец ребёнка: Кабанов Евгений Федорович

Рождение ребёнка
02.04.1966

Сын: Кабанов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Кабанов Евгений Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабанова Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Кабанов Евгений Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабанова Валентина Евгеньевна

Отец ребёнка: Кабанов Евгений Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанов Евгений Федорович

Смерть
18.10.2001
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