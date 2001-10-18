Кабанова (Зубова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1929
Дата смерти18.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1929
Рождение ребёнка
14.04.1953
Дочь: Зубова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.1958
Дочь: Кабанова Тамара Евгеньевна
Отец ребёнка: Кабанов Евгений Федорович
Рождение ребёнка
02.04.1966
Сын: Кабанов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Кабанов Евгений Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабанова Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Кабанов Евгений Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабанова Валентина Евгеньевна
Отец ребёнка: Кабанов Евгений Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.2001