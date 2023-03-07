(Моисеева) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Моисеева) Пелагея Федоровна

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

06.10.1904

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1904

Отец: Моисеев Федор Алексеевич

Мать: Моисеева Прасковья Федоровна

Громково, Богородский, Московская область
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