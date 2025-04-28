Бабинцева (Рябова) Анна Георгиевна 1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Бабинцева (Рябова) Анна Георгиевна

Автор
ЛТ
Тюрина Л.

женский, родилась 1904

умерла 31.07.1997

Отец
Рябов ГеоргийНеизвестно г.р.
Супруги
Бабинцев Петр ХарламповичОколо 1914 г.р.
Дети
Бабинцев Валерий Петрович1935 г.р.
Бабинцев Лев Петрович1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Рябов Георгий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабинцев Петр Харлампович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бабинцев Валерий Петрович

Отец ребёнка: Бабинцев Петр Харлампович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Бабинцев Лев Петрович

Отец ребёнка: Бабинцев Петр Харлампович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Бабинцева (Бабинцева) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Бабинцев Петр Харлампович

Смерть
31.07.1997

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