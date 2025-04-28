Бабинцева (Рябова) Анна Георгиевна
женский, родилась 1904
умерла 31.07.1997
ОтецРябов ГеоргийНеизвестно г.р.
Супруги
Бабинцев Петр ХарламповичОколо 1914 г.р.
Дети
Бабинцев Валерий Петрович1935 г.р.
Бабинцев Лев Петрович1937 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Рябов Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Бабинцев Валерий Петрович
Отец ребёнка: Бабинцев Петр Харлампович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Бабинцев Петр Харлампович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Бабинцева (Бабинцева) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Бабинцев Петр Харлампович
Смерть
31.07.1997