Суходольский Иосиф Петрович
Место рожденияЯново
Дата рождения29.04.1918
Дата смерти10.12.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1918
Отец: Пётр Иванович
Мать: Бронислава Леоновна
Яново
Рождение ребёнка
23.01.1940
Сын: Суходольский Геннадий Иосифович
Мать ребёнка: Суходольская Елена Георгиевна
Красная Горка
Рождение ребёнка
14.07.1941
Красная Горка
Рождение ребёнка
11.05.1944
Рождение ребёнка
16.02.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красная Горка
Смерть
10.12.1986