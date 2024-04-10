Суходольский Иосиф Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суходольский Иосиф Петрович

Место рождения

Яново

Дата рождения

29.04.1918

Дата смерти

10.12.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

1888 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1918

Отец: Пётр Иванович

Мать: Бронислава Леоновна

Яново
Рождение ребёнка
23.01.1940

Сын: Суходольский Геннадий Иосифович

Мать ребёнка: Суходольская Елена Георгиевна

Красная Горка
Рождение ребёнка
14.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суходольская Елена Георгиевна

Красная Горка
Рождение ребёнка
11.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суходольская Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
16.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суходольская Елена Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суходольская Елена Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Красная Горка
Смерть
10.12.1986
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