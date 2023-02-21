Кривоус (Загиева) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоус (Загиева) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1949

Отец: Загиев Владимир Андреевич

Мать: Загиева Зира Михайловна

Рождение ребёнка
21.02.1972

Дочь: Яценко Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Кривоус Владимир

Рождение ребёнка
04.07.1973

Сын: Кривоус Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Кривоус Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоус Владимир

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