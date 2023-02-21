Кривоус (Загиева) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1949
Отец: Загиев Владимир Андреевич
Мать: Загиева Зира Михайловна
Рождение ребёнка
21.02.1972
Дочь: Яценко Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Кривоус Владимир
Рождение ребёнка
04.07.1973
Сын: Кривоус Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Кривоус Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривоус Владимир