Цитцер (Мугранова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цитцер (Мугранова) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЦТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1986

Отец: Мугранов Александр(Фанис) Николаевич(Кашфуллаевич)

Мать: Еремеева Светлана Степановна

Рождение ребёнка
30.11.2003

Сын: Кузнецов Савелий Ильич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.11.2010

Дочь: Рязанова Алиса Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Развод
2014

Муж: не указан

Бракосочетание
20.12.2019

Муж: Цитцер Александр Николаевич

Рождение ребёнка
24.09.2020

Сын: Цитцер Максим Александрович

Отец ребёнка: Цитцер Александр Николаевич

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