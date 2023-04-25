Цитцер (Мугранова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1986
Рождение ребёнка
30.11.2003
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.11.2010
Дочь: Рязанова Алиса Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Развод
2014
Муж: не указан
Бракосочетание
20.12.2019
Рождение ребёнка
24.09.2020
Сын: Цитцер Максим Александрович
Отец ребёнка: Цитцер Александр Николаевич