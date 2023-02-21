Васса Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1904 ст.
Дочь: Карасёва Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Карасёв Симеон Яковлев
Рождение ребёнка
07.09.1905 ст.
Отец ребёнка: Карасёв Симеон Яковлев
Рождение ребёнка
21.05.1908 ст.
Сын: Карасёв Константин Семёнович
Отец ребёнка: Карасёв Симеон Яковлев
Рождение ребёнка
11.09.1909 ст.
Дочь: Карасёва Вера Семёновна
Отец ребёнка: Карасёв Симеон Яковлев
Рождение ребёнка
24.11.1911 ст.
Сын: Карасёв Николай Семёнович
Отец ребёнка: Карасёв Симеон Яковлев
Рождение ребёнка
09.12.1913 ст.
Дочь: Карасёва Анна Семёновна
Отец ребёнка: Карасёв Симеон Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно