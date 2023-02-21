Васса Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1904 ст.

Дочь: Карасёва Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Карасёв Симеон Яковлев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1905 ст.

Сын: Карасёв Иван Семёнович

Отец ребёнка: Карасёв Симеон Яковлев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1908 ст.

Сын: Карасёв Константин Семёнович

Отец ребёнка: Карасёв Симеон Яковлев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.09.1909 ст.

Дочь: Карасёва Вера Семёновна

Отец ребёнка: Карасёв Симеон Яковлев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.11.1911 ст.

Сын: Карасёв Николай Семёнович

Отец ребёнка: Карасёв Симеон Яковлев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.12.1913 ст.

Дочь: Карасёва Анна Семёновна

Отец ребёнка: Карасёв Симеон Яковлев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карасёв Симеон Яковлев

Смерть
Неизвестно
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