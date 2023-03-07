Иванова (Гриднева) Марфа Васильевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти06.02.1875 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Гриднев Василий Макарович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1847 ст.
Рождение ребёнка
30.01.1849 ст.
Сын: Иванов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей Анисимович
Восприемники: Села Ищеина казенные карестьяне Евграф Васильевич Гриднев и женщина Стефанида Тимофеева Зайцева 7 семья в 1858
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Иванов Алексей Анисимович
7 семья в 1858
Рождение ребёнка
03.07.1855 ст.
Отец ребёнка: Иванов Алексей Анисимович
Восприемники: села Копыла казенные крестьяне Зиновий Колистратович Филатов и девица Елена Онисимовна Иванова 7 семья в 1858
Рождение ребёнка
08.02.1858 ст.
Дочь: Федора Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей Анисимович
Восприемники: села Копыла рядовой солдат Комчатского полка Петр Абрамович Попов и казенного крестьянина Тихона Феодоровича Попова дочь Наталия. 7 семья в 1858
Рождение ребёнка
08.09.1860 ст.
Дочь: Федора Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей Анисимович
Восприемники: села Копыла казенный крестьянин Мирон Филиппович Иванов и казенного крестьянина Ефрема Калистратова жена Ирина Силуановна Филатова.
Смерть
06.02.1875 ст.