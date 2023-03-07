Иванова (Гриднева) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Гриднева) Марфа Васильевна

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Место рождения

Ищеино, Краснинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1827

Дата смерти

06.02.1875 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Гриднев Василий Макарович

Мать: не указана

Ищеино, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
19.01.1847 ст.

Муж: Иванов Алексей Анисимович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.01.1849 ст.

Сын: Иванов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Анисимович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: Села Ищеина казенные карестьяне Евграф Васильевич Гриднев и женщина Стефанида Тимофеева Зайцева 7 семья в 1858
Рождение ребёнка
1851

Сын: Иванов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Анисимович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
7 семья в 1858
Рождение ребёнка
03.07.1855 ст.

Сын: Иванов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Анисимович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: села Копыла казенные крестьяне Зиновий Колистратович Филатов и девица Елена Онисимовна Иванова 7 семья в 1858
Рождение ребёнка
08.02.1858 ст.

Дочь: Федора Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей Анисимович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: села Копыла рядовой солдат Комчатского полка Петр Абрамович Попов и казенного крестьянина Тихона Феодоровича Попова дочь Наталия. 7 семья в 1858
Рождение ребёнка
08.09.1860 ст.

Дочь: Федора Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей Анисимович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: села Копыла казенный крестьянин Мирон Филиппович Иванов и казенного крестьянина Ефрема Калистратова жена Ирина Силуановна Филатова.
Смерть
06.02.1875 ст.
Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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