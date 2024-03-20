Кулакова (Пенягина) Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 28.09.1887
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.09.1887
Отец: Пенягин Матвей Яковлевич
Мать: Агрипина Малахиева
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Кулаков Андрей Павлович
село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1908
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кулаков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Кулаков Андрей Павлович
село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кулаков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Кулаков Андрей Павлович
село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Николаева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Кулаков Андрей Павлович
село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Плужникова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кулаков Андрей Павлович
село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Смерть
Около 1920