Кулакова (Пенягина) Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулакова (Пенягина) Пелагея Матвеевна

Кулакова (Пенягина) Пелагея Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 28.09.1887

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.09.1887

Отец: Пенягин Матвей Яковлевич

Мать: Агрипина Малахиева

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кулаков Степан Андреевич

Отец ребёнка: Кулаков Андрей Павлович

село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1908

Муж: Кулаков Андрей Павлович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кулаков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Кулаков Андрей Павлович

село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Кулаков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Кулаков Андрей Павлович

село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Николаева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Кулаков Андрей Павлович

село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Плужникова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кулаков Андрей Павлович

село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Смерть
Около 1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close