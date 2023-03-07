Спасокукоцкий Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения10.06.1870
Дата смерти17.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1870
Место жительства
С 1879
Ярославская губерния
Место жительства
С 1888 по 1893
Место жительства
С 1897 по 1909
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1909 по 1926
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1926 по 1943
Смерть
17.11.1943