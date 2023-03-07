Спасокукоцкий Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасокукоцкий Сергей Иванович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

10.06.1870

Дата смерти

17.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1870
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1879
Ярославская губерния
Место жительства
С 1888 по 1893
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1897 по 1909
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1909 по 1926
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1926 по 1943
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.11.1943
Москва, город федерального значения Москва
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