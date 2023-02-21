Новосильцов Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти16.09.1835
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1790
Сын: Васильцовский Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Новосильцев NN
Бракосочетание
1799
Рождение ребёнка
1799
Сын: Новосильцев Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Новосильцева Екатерина Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загоскина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Новосильцев NN
Работа или профессия
Неизвестно
бригадир
Смерть
16.09.1835