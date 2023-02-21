Новосильцов Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосильцов Дмитрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

16.09.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Новосильцов Александр Васильевич

Мать: Новосильцова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Васильцовский Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Новосильцев NN

Бракосочетание
1799

Жена: Новосильцева Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Новосильцев Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Новосильцева Екатерина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загоскина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Новосильцев NN

Работа или профессия
Неизвестно
бригадир
Смерть
16.09.1835
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