Мальцева Екатерина Мемноновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1902
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мальцева Галина Александровна
Отец ребёнка: Мальцев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Мальцев Василий Александрович
Отец ребёнка: Мальцев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мальцев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Мальцев Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно