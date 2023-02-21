Мальцева Екатерина Мемноновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Екатерина Мемноновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1902

Муж: Мальцев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мальцева Галина Александровна

Отец ребёнка: Мальцев Александр Васильевич

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Мальцев Василий Александрович

Отец ребёнка: Мальцев Александр Васильевич

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Мальцев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Мальцев Александр Васильевич

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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