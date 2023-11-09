Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1818

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1818
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