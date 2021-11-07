Копылова (Татаринов) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
Дата смерти07.11.2021
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: Татаринов Анатолий Николаевич
Мать: Нина
Рождение ребёнка
23.?.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.11.2021