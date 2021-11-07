Копылова (Татаринов) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Татаринов) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Дата смерти

07.11.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Татаринов Анатолий Николаевич

Мать: Нина

Рождение ребёнка
23.?.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.11.2021
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