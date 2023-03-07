(Алексеева) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения14.08.1904
Дата смерти22.08.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1904
Отец: Алексеев Михаил Егорович
Мать: Алексеева Анна Фёдоровна
Крещение
14.08.1904
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Дмитрий Егорович Алексеев и Феврония Егоровна Алексеева | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
22.08.1904
Причина смерти: Слабость при рождении