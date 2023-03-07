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(Алексеева) Анна Михайловна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.08.1904

Дата смерти

22.08.1904

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1904

Отец: Алексеев Михаил Егорович

Мать: Алексеева Анна Фёдоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.08.1904
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Дмитрий Егорович Алексеев и Феврония Егоровна Алексеева | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
22.08.1904
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Слабость при рождении
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