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Чиркова Авдотья Оксенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1677 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Гликерья Исакова

Отец ребёнка: Чирков Исак (Исачко) Тимофеев

дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Настасья Исакова

Отец ребёнка: Чирков Исак (Исачко) Тимофеев

дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Чирков Максим Исаков

Отец ребёнка: Чирков Исак (Исачко) Тимофеев

дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Чирков Василий Исаков

Отец ребёнка: Чирков Исак (Исачко) Тимофеев

дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Исак (Исачко) Тимофеев

Место жительства
Неизвестно
дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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