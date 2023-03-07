Чиркова Авдотья Оксенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Гликерья Исакова
Отец ребёнка: Чирков Исак (Исачко) Тимофеев
дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Настасья Исакова
Отец ребёнка: Чирков Исак (Исачко) Тимофеев
дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Чирков Максим Исаков
Отец ребёнка: Чирков Исак (Исачко) Тимофеев
дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712
Отец ребёнка: Чирков Исак (Исачко) Тимофеев
дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710