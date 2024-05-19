Сумароков Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1915 ст.
Крещение
28.02.1915 ст.
ГАВО МК 1914-1915гг. Ф.496 Оп.56 Д.139 Сретенский собор Восприемники крестьянин села Никольского Кемской? волости Петр Акакиев Шемякин и сестра отцу новорожденного никольская мещанская девица Вера Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно