Сумароков Николай Васильевич 26.02.1915 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сумароков Николай Васильевич

Место рождения

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.02.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1915 ст.

Отец: Сумароков Василий Иванович

Мать: Сумарокова Екатерина Дмитриевна

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
28.02.1915 ст.
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО МК 1914-1915гг. Ф.496 Оп.56 Д.139 Сретенский собор Восприемники крестьянин села Никольского Кемской? волости Петр Акакиев Шемякин и сестра отцу новорожденного никольская мещанская девица Вера Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно

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