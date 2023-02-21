Венгеровская (Венгеровская) Зинаида Саввишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венгеровская (Венгеровская) Зинаида Саввишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Флиорин Пётр Исидорович

Отец ребёнка: Флиорин Исидор Степанович

Bulgaria
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Флиорина Пелагея Исидоровна

Отец ребёнка: Флиорин Исидор Степанович

Sofia, Sofia City Province Bulgaria
Рождение ребёнка
1890

Сын: Флиорин Борис Исидорович

Отец ребёнка: Флиорин Исидор Степанович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Флиорина Елена Исидоровна

Отец ребёнка: Флиорин Исидор Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1942
Lviv, Lviv Oblast Ukraine
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