Венгеровская (Венгеровская) Зинаида Саввишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1887
Отец ребёнка: Флиорин Исидор Степанович
Bulgaria
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Флиорина Пелагея Исидоровна
Отец ребёнка: Флиорин Исидор Степанович
Sofia, Sofia City Province Bulgaria
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Флиорин Исидор Степанович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Флиорина Елена Исидоровна
Отец ребёнка: Флиорин Исидор Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1942
Lviv, Lviv Oblast Ukraine