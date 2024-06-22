Туватина Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еловникова (Туватина) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Туватин Андрей Никонорович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Попова (Туватина) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Туватин Андрей Никонорович
Смерть
Неизвестно