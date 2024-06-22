Туватина Мария Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Туватина Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еловникова (Туватина) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Туватин Андрей Никонорович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Попова (Туватина) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Туватин Андрей Никонорович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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