Гринёва Клавдия я Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринёва Клавдия я Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1923

Дата смерти

02.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1949

Дочь: Русанова Александра Зиновьевна

Отец ребёнка: Гринёв Зиновий Матвеевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
03.03.1951

Сын: Гринёв Владимир Зиновьевич

Отец ребёнка: Гринёв Зиновий Матвеевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
01.02.1953

Сын: Гринёв Виктор Зиновьевич

Отец ребёнка: Гринёв Зиновий Матвеевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.07.1955

Дочь: Канаева Антонина Зиновьевна

Отец ребёнка: Гринёв Зиновий Матвеевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
07.03.1957

Дочь: Пряникова Валентина Зиновьевна

Отец ребёнка: Гринёв Зиновий Матвеевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
14.01.1961

Дочь: Пелагеина Людмила Зиновьевна

Отец ребёнка: Гринёв Зиновий Матвеевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринёв Зиновий Матвеевич

Смерть
02.09.1988
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
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