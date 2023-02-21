Гринёва Клавдия я Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1923
Дата смерти02.09.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1949
Дочь: Русанова Александра Зиновьевна
Отец ребёнка: Гринёв Зиновий Матвеевич
Рождение ребёнка
03.03.1951
Сын: Гринёв Владимир Зиновьевич
Отец ребёнка: Гринёв Зиновий Матвеевич
Рождение ребёнка
01.02.1953
Отец ребёнка: Гринёв Зиновий Матвеевич
Рождение ребёнка
12.07.1955
Дочь: Канаева Антонина Зиновьевна
Отец ребёнка: Гринёв Зиновий Матвеевич
Рождение ребёнка
07.03.1957
Дочь: Пряникова Валентина Зиновьевна
Отец ребёнка: Гринёв Зиновий Матвеевич
Рождение ребёнка
14.01.1961
Дочь: Пелагеина Людмила Зиновьевна
Отец ребёнка: Гринёв Зиновий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1988
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец