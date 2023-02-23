Ефремова Вера Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ефремов Иван Зотович
Отец ребёнка: Ефремов Зот Петрович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Ефремов Зот Петрович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Ефремов Зот Петрович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Ефремов Зот Петрович
Смерть
Неизвестно