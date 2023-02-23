Ефремова Вера Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Вера Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Ефремов Иван Зотович

Отец ребёнка: Ефремов Зот Петрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ефремов Василий Зотович

Отец ребёнка: Ефремов Зот Петрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ефремов Матвей Зотович

Отец ребёнка: Ефремов Зот Петрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ефремов Савелий Зотович

Отец ребёнка: Ефремов Зот Петрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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