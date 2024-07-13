Егор Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1764 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Отец: Пичков Дмитрий Федосов
Мать: Пичкова Меланья Фролова
Крестьянин Ревизия №5 08.06.1795 года - отдан в рекруты в 1783 году, ГАРО Ф-129, Оп-7, Д-22 помещица Аграфена Ивановна Гвоздева Ориентировочная дата рождения 1764 год Сельцо Матвеевка, Зарайского у... Показать все
Бракосочетание
До 1783 ст.
Жена: Анна Степанова
Призыв на военную службу
1783 ст.
Смерть
Неизвестно