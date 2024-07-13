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Егор Дмитриев

Место рождения

Матвеевка, Луховицы, Московская область

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

1746 г.р.

Жена

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: Пичков Дмитрий Федосов

Мать: Пичкова Меланья Фролова

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Крестьянин Ревизия №5 08.06.1795 года - отдан в рекруты в 1783 году, ГАРО Ф-129, Оп-7, Д-22 помещица Аграфена Ивановна Гвоздева Ориентировочная дата рождения 1764 год Сельцо Матвеевка, Зарайского у... Показать все
Бракосочетание
До 1783 ст.

Жена: Анна Степанова

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Призыв на военную службу
1783 ст.
Матвеевка, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно

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