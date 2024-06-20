Симинихин Григорий Федоров Около 1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Симинихин Григорий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1906 ст.

Жена: Симинихина (Юшкевич) Агафья Гвидонова

Малоархангелка, Барабинский округ, Сибирский край
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Жениху 20л. Невесте 17л, девица. Оба первым браком из с. Мало-Архангельское. Поручители : по жениху из д. Минино:Писарев Петр Филиппов и Рычков Алексей Гри... Показать все
Смерть
Неизвестно

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