Симинихин Григорий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1906 ст.
Малоархангелка, Барабинский округ, Сибирский край
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Жениху 20л. Невесте 17л, девица. Оба первым браком из с. Мало-Архангельское. Поручители : по жениху из д. Минино:Писарев Петр Филиппов и Рычков Алексей Гри... Показать все
Смерть
Неизвестно