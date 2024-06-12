Юркевич Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1977
Дочь: Волковыцкая (Юркевич) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Юркевич (Юдчиц) Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
29.07.1979
Дочь: Богданович (Юркевич) Анна Александровна
Мать ребёнка: Юркевич (Юдчиц) Ирина Николаевна