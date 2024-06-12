Юркевич Александр Иванович 1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юркевич Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркевич (Юдчиц) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
16.06.1977

Дочь: Волковыцкая (Юркевич) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Юркевич (Юдчиц) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
29.07.1979

Дочь: Богданович (Юркевич) Анна Александровна

Мать ребёнка: Юркевич (Юдчиц) Ирина Николаевна

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