Ветрова Лукерья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1913
Дочь: Емельянова (Ветрова) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Ветров Петр Васильевич
Рождение ребёнка
29.07.1916
Дочь: Ветрова (Ветров) Вера
Отец ребёнка: Ветров Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Мешкова (Ветрова) Любовь Петровна
Отец ребёнка: Ветров Петр Васильевич
Рождение ребёнка
29.01.1919
Дочь: Виноградова (Ветрова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Ветров Петр Васильевич
Рождение ребёнка
11.09.1922
Дочь: Севастьянова (Ветрова) Раиса Петровна
Отец ребёнка: Ветров Петр Васильевич
Рождение ребёнка
28.10.1924
Сын: Ветров Константин Петрович
Отец ребёнка: Ветров Петр Васильевич
Смерть
1967