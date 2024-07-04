Ветрова Лукерья Васильевна Около 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ветрова Лукерья Васильевна

Место рождения

Растовцы, Талдомский, Московская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Растовцы, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветров Петр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1913

Дочь: Емельянова (Ветрова) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Ветров Петр Васильевич

Рождение ребёнка
29.07.1916

Дочь: Ветрова (Ветров) Вера

Отец ребёнка: Ветров Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Мешкова (Ветрова) Любовь Петровна

Отец ребёнка: Ветров Петр Васильевич

Рождение ребёнка
29.01.1919

Дочь: Виноградова (Ветрова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Ветров Петр Васильевич

Рождение ребёнка
11.09.1922

Дочь: Севастьянова (Ветрова) Раиса Петровна

Отец ребёнка: Ветров Петр Васильевич

Высочки, Талдомский район, Московская область
Рождение ребёнка
28.10.1924

Сын: Ветров Константин Петрович

Отец ребёнка: Ветров Петр Васильевич

Смерть
1967
Высочки, Талдомский район, Московская область

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