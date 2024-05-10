Софроницкая (Попова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
08.01.1888 ст.
Собор святого Григория Великой Армении, г. Николаев, Херсонская губерния, Российская империя
ГАНО Николаев - Государственный Архив Николаевской Области | г. Николаев | Фонд 484, Опись 1, Дело 1348 - Метрическая книга Николаевского Адмиралтейского собора за 1888 год, л. 33об-34 | Уволенный в з... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1889 ст.
Дочь: Докучаева (Софроницкая) Елена Александровна
Отец ребёнка: Софроницкий Александр Николаевич
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 137, листы 91-143: Метрическая книга Адмиралтейского собора, г. Николаев на 1889 год. Лист 91об-92
Рождение ребёнка
27.09.1894 ст.
Дочь: Прокофьева (Софроницкая) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Софроницкий Александр Николаевич
ГАНО Николаев - Государственный Архив Николаевской Области | г. Николаев | Фонд 484, Опись 1, Дело 1354 - Метрическая книга Николаевского Адмиралтейского собора за 1894 год, л. 17об-18 | Родители: Исп... Показать все
Восприемник
02.06.1901 ст.
Воскресения Христова Смольный собор, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Вера Владимировна (Софроницкая) Софроницкая
Смерть
Неизвестно