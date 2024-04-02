Мачкарский Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачкарский Григорий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1917

Дата смерти

03.09.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
03.09.1989
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