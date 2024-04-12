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Маклакова Наталья Васильевна

Место рождения

Ерга, Котласский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

15.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1961

Отец: Бауров Василий

Мать: Баурова Мария

Ерга, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.08.1988

Дочь: Бушуева Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Маклаков Василий Александрович

Ерга, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Марина Германовна

Отец ребёнка: Суворов Герман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канева Елена Германовна

Отец ребёнка: Суворов Герман

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