Маклакова Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.06.1961
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1961
Отец: Бауров Василий
Мать: Баурова Мария
Рождение ребёнка
27.08.1988
Дочь: Бушуева Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Маклаков Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Марина Германовна
Отец ребёнка: Суворов Герман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канева Елена Германовна
Отец ребёнка: Суворов Герман