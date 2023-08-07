Силаева (Савельева) Олимпиада Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силаева (Савельева) Олимпиада Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Андреева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Силаев Андрей Силин

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Андреева Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Силаев Андрей Силин

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Григорьева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Силаев Андрей Силин

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силаев Андрей Силин

Смерть
1907
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