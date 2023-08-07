Силаева (Савельева) Олимпиада Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Андреева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Силаев Андрей Силин
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Андреева Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Силаев Андрей Силин
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Григорьева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Силаев Андрей Силин
Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силаев Андрей Силин
Смерть
1907