Фомина (Сиверина) Дарья Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Сиверина) Дарья Андрияновна

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

16.03.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.10.1913

Сын: Фомин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Фомин Яков Евсеевич

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.10.1915

Сын: Фомин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Фомин Яков Евсеевич

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Яков Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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