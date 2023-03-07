Фомина (Сиверина) Дарья Андрияновна
Место рождения
Дата рождения16.03.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1913
Отец ребёнка: Фомин Яков Евсеевич
Рождение ребёнка
28.10.1915
Сын: Фомин Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Фомин Яков Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомин Яков Евсеевич
Смерть
Неизвестно