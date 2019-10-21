Петухова (Провоторова) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Провоторова) Галина Викторовна

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Место рождения

Алма-Ата, Каз ССР

Дата рождения

21.10.1936

Дата смерти

17.07.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Алма-Ата, Каз ССР
Рождение ребёнка
05.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Виктор Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Виктор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Виктор Ильич

Смерть
17.07.2013
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