Петухова (Провоторова) Галина Викторовна
Место рожденияАлма-Ата, Каз ССР
Дата рождения21.10.1936
Дата смерти17.07.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Алма-Ата, Каз ССР
Рождение ребёнка
05.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Виктор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петухов Виктор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Виктор Ильич
Смерть
17.07.2013