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Мякишков Иван Михайлов

Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

Около 1664 ст.

Дата смерти

02.11.1733 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664 ст.

Отец: Мякишев Михайла Самойлов

Мать: не указана

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1697 ст.

Сын: Мякишков Гаврила Иванов

Мать ребёнка: Мякишкова Анна Федорова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1704 ст.

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Мякишкова Анна Федорова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1707 ст.

Сын: Мякишков Федор Иванов

Мать ребёнка: Мякишкова Анна Федорова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякишкова Анна Федорова

Смерть
02.11.1733 ст.
Торжок, город Торжок, Тверская область
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