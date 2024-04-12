Мякишков Иван Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1664 ст.
Дата смерти02.11.1733 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664 ст.
Отец: Мякишев Михайла Самойлов
Рождение ребёнка
Около 1697 ст.
Мать ребёнка: Мякишкова Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1704 ст.
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Мякишкова Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1707 ст.
Мать ребёнка: Мякишкова Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мякишкова Анна Федорова
Смерть
02.11.1733 ст.