Бочкова (Савенкова) Агрипина (Василиса) Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савенков Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1903
Сын: Бочков Иван Ефимович
Отец ребёнка: Бочков Ефим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бочков Ефим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочкова Варвара Ефимовна
Отец ребёнка: Бочков Ефим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудина Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Бочков Ефим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудина Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Бочков Ефим Степанович
Смерть
Неизвестно