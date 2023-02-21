Бочкова (Савенкова) Агрипина (Василиса) Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкова (Савенкова) Агрипина (Василиса) Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савенков Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1903

Сын: Бочков Иван Ефимович

Отец ребёнка: Бочков Ефим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочков Николай Ефимович

Отец ребёнка: Бочков Ефим Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочков Ефим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочкова Варвара Ефимовна

Отец ребёнка: Бочков Ефим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудина Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Бочков Ефим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудина Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Бочков Ефим Степанович

Смерть
Неизвестно
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