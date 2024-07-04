Овечкина (Щукина) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкина (Щукина) Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Щукин Никифор Степанович

Мать: Щукина (Белокрылова) Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овечкин Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Кастрамитина (Овечкина) Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Овечкин Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Овечкин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Овечкин Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Овечкина Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Овечкин Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Овечкин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Овечкин Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.04.1955

Дочь: Шадрина (Овечкина) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Овечкин Андрей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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