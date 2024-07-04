Овечкина (Щукина) Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Кастрамитина (Овечкина) Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Овечкин Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Овечкин Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Овечкина Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Овечкин Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Овечкин Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Овечкин Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.04.1955
Дочь: Шадрина (Овечкина) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Овечкин Андрей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно