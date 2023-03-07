Еленевская (Баллод) Вера Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕленевская (Баллод) Вера Викторовна

Еленевская (Баллод) Вера Викторовна

avatar

Место рождения

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

05.01.1893

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
15.07.1910

Сын: Еленевский Николай Владимирович

Отец ребёнка: Еленевский Владимир Николаевич

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Смогоржевская Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Еленевский Владимир Николаевич

Смерть
1923
Витебск, Витебская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close