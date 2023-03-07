Еленевская (Баллод) Вера Викторовна
Место рождения
Дата рождения05.01.1893
Дата смерти1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1910
Сын: Еленевский Николай Владимирович
Отец ребёнка: Еленевский Владимир Николаевич
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Смогоржевская Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Еленевский Владимир Николаевич
Смерть
1923
Витебск, Витебская область