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Егор Степанов
Егор Степанов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1768
Дата смерти
1790
Пол
Мужской
Отец
Суханка Павлов
1726 г.р.
Мать
Анна Яковлева
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец:
Суханка Павлов
Мать:
Анна Яковлева
Смерть
1790
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